Sampdoria, in chiusura il colpo Meijer dal Club Brugge

La Sampdoria è sempre più vicina a un nuovo colpo dal Belgio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sono infatti in corso le firme per Bjorn Meijer, laterale olandese classe 2003 in arrivo dal Club Brugge.

Dopo aver definito l’operazione per Yari Verschaeren, i blucerchiati si assicurano dunque un altro giovane talento proveniente dal campionato belga. Meijer è un esterno mancino capace di garantire spinta e qualità sulla fascia e si prepara ora a iniziare la sua nuova avventura in Italia.





Il classe 2003 ha collezionato 145 presenze con il Club Brugge, impreziosite da 8 gol e 17 assist, disputando anche 17 gare di Champions League e 8 di Conference League. Un rinforzo importante per la Sampdoria, che punta a tornare in Serie A.