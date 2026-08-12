Vicenza, interesse per lo svincolato Vergani

Il Vicenza guarda al mercato degli svincolati e ha messo nel mirino Edoardo Vergani. L’attaccante, classe 2001, è reduce dall’esperienza con il Frosinone e rappresenta un’opportunità per rinforzare il reparto offensivo biancorosso.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di domani, 13 agosto, il Vicenza approfondirà la situazione del giocatore per valutare la possibilità di arrivare a un accordo. I prossimi contatti saranno dunque importanti per capire se l’interesse del Vicenza potrà trasformarsi in una vera e propria trattativa



