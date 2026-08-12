Palermo-Melbourne 2-0: il backstage dell’Anglo Palermithan trophy (video)

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
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Una giornata speciale, vissuta dall’interno, tra l’attesa dei tifosi, i preparativi e l’emozione della partita. Il Palermo ha conquistato la seconda edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy superando 2-0 il Melbourne City, grazie alle reti di Le Douaron e Peda.

Nel video backstage pubblicato dal club, le immagini raccontano la giornata dal primo pomeriggio fino alla cerimonia finale: si parte dall’arrivo dei tifosi allo stadio, per poi entrare nel vivo dei preparativi che precedono il calcio d’inizio.


Nel video spazio anche all’arrivo delle due squadre, ai momenti che precedono l’ingresso in campo e, naturalmente, alle immagini della partita.  Al triplice fischio, la festa rosanero prosegue con la premiazione, che chiude una serata speciale per il Palermo e per i tanti tifosi presenti in Australia. Un viaggio dentro una giornata da ricordare.

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