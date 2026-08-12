Palermo Comic Convention, a settembre torna la festa della cultura pop

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
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Palermo si prepara a quattro giorni dedicati a fumetto, cinema, serie TV, animazione, videogiochi e cosplay. Dal 10 al 13 settembre 2026, i Cantieri Culturali alla Zisa accoglieranno l’undicesima edizione della Palermo Comic Convention, che si presenta con un programma già ricco di ospiti internazionali e nuove esperienze per il pubblico.

La biglietteria online è già aperta e permette di acquistare ticket giornalieri e abbonamenti a prezzo promozionale. Tra le novità di quest’anno c’è il Premium Pass, pensato per chi vuole vivere il festival con una serie di vantaggi aggiuntivi, tra cui priorità per meet & greet e firmacopie, gadget e altri servizi esclusivi. Gli abbonamenti saranno disponibili fino a esaurimento.


Ad accompagnare il lancio della nuova edizione è il manifesto firmato dall’artista francese MOON, al secolo Olivier Menanteau. L’illustratore ha scelto di reinterpretare uno dei simboli più riconoscibili della Sicilia, le Teste di Moro, trasformandole in un’immagine sospesa tra tradizione e fantasia. Palermo diventa così una figura quasi mitologica, circondata da cupole, monumenti e fichi d’India, con una tavolozza che richiama i colori della terra e del Mediterraneo.

Sul fronte degli ospiti, il festival ha già annunciato alcuni nomi di primo piano. Per la prima volta sarà presente Leo Ortolani, autore di Rat-Man e protagonista storico del fumetto umoristico italiano. A lui si aggiunge Charlie Adlard, artista britannico noto soprattutto per aver definito l’identità visiva di The Walking Dead, ma autore anche di lavori legati a personaggi e serie come Batman, Judge Dredd e The X-Files.

Dall’universo dell’animazione giapponese arriverà invece Gen Sato, illustratore, animatore e character designer attivo dagli anni Ottanta. Nel corso della sua carriera ha partecipato a produzioni celebri come Galaxy Express 999, Gatchaman, Pokémon, Naruto Shippuden, Dragon Ball Super e Sailor Moon Crystal. È inoltre considerato una figura fondamentale nella nascita e nello sviluppo dello stile degli SD Gundam.

L’ultimo annuncio riguarda invece il mondo delle serie televisive. Tra gli ospiti dell’edizione 2026 ci sarà Lera Abova, attrice e modella internazionale che interpreta Nico Robin nel live-action One Piece di Netflix. Abova sarà a Palermo venerdì 11 settembre per incontrare i fan attraverso sessioni di autografi, fotografie e meet & greet.

La presenza dell’attrice porta alla convention palermitana uno dei franchise più popolari del momento. Il live-action One Piece, tratto dal celebre manga di Eiichiro Oda, ha ottenuto un successo internazionale e ha contribuito a portare la storia di Monkey D. Luffy e della sua ciurma davanti a un pubblico ancora più ampio.

«One Piece è molto più di una serie televisiva: è un fenomeno culturale che attraversa generazioni e continenti», ha commentato Alessio Riolo, direttore generale di Palermo Comic Convention, evidenziando la volontà del festival di offrire al pubblico siciliano l’opportunità di incontrare protagonisti delle grandi produzioni internazionali.

Il cartellone, però, è ancora in costruzione. Nelle prossime settimane sono attesi nuovi annunci tra ospiti, mostre, concerti, incontri e anteprime. L’obiettivo è confermare Palermo Comic Convention tra i principali appuntamenti italiani dedicati alla cultura pop.

L’appuntamento è dunque fissato dal 10 al 13 settembre 2026 ai Cantieri Culturali alla Zisa. Quattro giorni in cui Palermo tornerà a trasformarsi in un grande punto d’incontro per appassionati di tutte le età, tra personaggi iconici, creatività e nuove forme dell’immaginario contemporaneo.

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