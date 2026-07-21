Palermo Ladies Open, Spiteri firma l’impresa: è agli ottavi. Avanzano anche Urgesi e Ruggeri

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Spiteri

È stata una serata da ricordare per il tennis italiano ai Palermo Ladies Open. Poco prima dell’una di notte Dalila Spiteri ha scritto una pagina importante della sua carriera, conquistando per la prima volta gli ottavi di finale del tabellone principale del torneo del Country Time Club. Insieme alla licatese hanno staccato il pass per il secondo turno anche Federica Urgesi e Jennifer Ruggeri, entrambe protagoniste di splendide rimonte.

Alla sua ottava partecipazione consecutiva al torneo palermitano, Spiteri, numero 355 del ranking mondiale, ha superato la wild card Alessandra Mazzola al termine di una sfida intensa e combattuta. La tennista siciliana, cresciuta anche sui campi del Country Time Club, si è aggiudicata il primo set al tie-break dopo un’ora e venti minuti di gioco, per poi chiudere il match nel secondo parziale con il punteggio di 7-6(1) 6-3. Negli ottavi affronterà la vincente del derby tra Ilary Pistola e la testa di serie numero 2 Lucia Bronzetti.


Grande rimonta anche per Federica Urgesi, capace di ribaltare una partita che sembrava ormai compromessa contro la bulgara Elizara Yaneva, testa di serie numero 8. Sotto di un set e in svantaggio 2-4 nel secondo, l’azzurra ha cambiato completamente l’inerzia dell’incontro, imponendosi al tie-break del secondo parziale e dominando il terzo set fino al definitivo 5-7 7-6(2) 6-1 dopo due ore e diciotto minuti. Agli ottavi sfiderà la vincente della gara tra la palermitana Anastasia Abbagnato e la francese Clara Burel.

Ha dovuto rincorrere anche Jennifer Ruggeri, che dopo aver perso il primo set contro l’ungherese Amarissa Toth, proveniente dalle qualificazioni, ha reagito imponendosi con il punteggio di 3-6 6-3 6-4. Al secondo turno l’azzurra troverà la serba Lola Radivojevic, quinta testa di serie del torneo.

Si è invece fermato al debutto il cammino di Deborah Chiesa, sconfitta dalla marocchina Yasmine Kabbaj con il punteggio di 6-4 6-1.

Negli altri incontri disputati ieri, la russa Erika Andreeva ha dominato la moldava Lina Gjorcheska con un netto 6-2 6-0, mentre Lola Radivojevic ha superato Sofya Lansere in tre set (6-1 3-6 6-1). Vittoria anche per la francese Fiona Ferro, campionessa dell’edizione 2020 e testa di serie numero 7, che ha eliminato la qualificata cinese Yufei Ren con il punteggio di 6-2 6-3, guadagnandosi così la sfida degli ottavi contro Erika Andreeva. Successo anche della georgiana Ekaterine Gorgodze, che ha avuto la meglio sulla spagnola Andrea Mintegi del Olmo al termine di una maratona conclusa al tie-break del terzo set.

Il programma di oggi

Oggi entreranno in scena le prime quattro teste di serie del torneo. Sul Campo Centrale, con inizio alle ore 17, spazio al derby italiano tra la qualificata Noemi Basiletti e la testa di serie numero 3 Tyra Caterina Grant. A seguire sarà la volta della wild card Isabella Pistola, impegnata contro la numero 2 del seeding Lucia Bronzetti.

Non prima delle ore 20 toccherà alla palermitana Anastasia Abbagnato, che sfiderà la francese Clara Burel.

Sul Campo 6 farà il proprio esordio la britannica Francesca Jones, campionessa in carica e prima testa di serie, contro Daria Astakhova. Sul Campo 2, invece, debutterà anche la slovena Tamara Zidansek, quarta forza del tabellone, opposta ad Alevtina Ibragimova, mentre completerà il programma del singolare la sfida tutta tedesca tra Caroline Werner e la qualificata Mina Hodzic.

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