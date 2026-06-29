Palermo canta con Radio Italia: 47 mila persone al Foro Italico per una notte da record

Palermo si conferma capitale della musica live per una notte. Il Foro Italico si è trasformato in un immenso palcoscenico a cielo aperto per l’edizione 2026 di Radio Italia Live – Il Concerto, richiamando circa 47 mila persone in una serata all’insegna di musica, energia e grandi emozioni.

Una folla calorosa ha accolto i protagonisti della scena musicale italiana, pronti a regalare al pubblico una maratona di successi accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori. Un mix perfetto di hit del momento, brani iconici e performance capaci di accendere il cuore del pubblico palermitano.





Ad aprire la serata sono stati i Pinguini Tattici Nucleari, accolti con entusiasmo da migliaia di fan. Da lì in poi il ritmo non si è più fermato: Francesco Gabbani ha portato sul palco la sua travolgente energia, mentre Ernia ha conquistato il pubblico con il suo stile intenso e diretto.

Spazio anche al rock delle Bambole di Pezza e alle sonorità coinvolgenti di Serena Brancale, tra le artiste più applaudite della serata, capace di infiammare il Foro Italico con una performance energica e coinvolgente.

Grande entusiasmo anche per Fedez, che ha riportato il pubblico indietro nel tempo con alcune delle sue hit più amate, tra nostalgia e nuove emozioni. Momento particolarmente intenso con Marco Masini, che ha regalato al pubblico una parentesi di pura emozione grazie ai suoi brani più iconici.

A dare ulteriore carica alla serata ci hanno pensato Elettra Lamborghini e Samurai Jay, trasformando il prato del Foro Italico in una grande festa collettiva.

Tra gli altri protagonisti della serata anche Ermal Meta, Irama e Achille Lauro, tutti accolti da applausi e cori. Il finale ha mantenuto altissima l’energia: Sal Da Vinci ha emozionato il pubblico con la sua presenza intensa e carismatica, prima del gran finale affidato ad Achille Lauro, che ha chiuso l’evento con una performance magnetica.

Ancora una volta Radio Italia Live si conferma un appuntamento capace di unire generazioni diverse sotto il segno della musica italiana. Palermo ha risposto con entusiasmo, trasformando una serata d’estate in una vera festa collettiva destinata a restare nella memoria.