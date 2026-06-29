Palermo, spoiler a Radio Italia: la nuova maglia 2026/27 arriva il 1° luglio

Non c’è stata la presentazione ufficiale che molti tifosi si aspettavano, ma il Palermo è comunque riuscito a sorprendere tutti con un’anteprima inaspettata. Ieri sera, durante il grande evento di Radio Italia Live al Foro Italico di Palermo, il club rosanero ha catturato l’attenzione del pubblico proiettando sui maxi schermi un breve video teaser dedicato alla nuova prima maglia della stagione 2026-2027.

Pochi secondi di immagini, ma abbastanza per accendere entusiasmo e curiosità tra i sostenitori. Nel filmato sono tornati protagonisti gli squarci grafici e il colore nero, dettagli già emersi nelle indiscrezioni delle scorse settimane e destinati, con ogni probabilità, a caratterizzare il nuovo kit.





A colpire maggiormente, però, è stato un dettaglio finale: la data del 1° luglio, mostrata in chiusura come un chiaro indizio sul prossimo appuntamento.

Salvo sorprese, sarà proprio mercoledì il giorno scelto dal Palermo per svelare ufficialmente la nuova prima maglia, aprendo così la campagna di lancio del kit 2026-2027. Un momento molto atteso dai tifosi rosanero, che nelle ultime settimane hanno seguito con grande attenzione ogni indiscrezione sul design della nuova casacca.