Gazzetta dello Sport: “Palermo-Lecce, il Barbera verso il pienone: attesi oltre 25 mila spettatori”
Cresce l’attesa per il primo appuntamento ufficiale della stagione del Palermo. Lunedì sera, alle 21.15, i rosanero affronteranno il Lecce in Coppa Italia e il Renzo Barbera si prepara a offrire una cornice di pubblico importante.
Come scrive Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, la grande aspettativa che accompagna l’inizio della nuova stagione si sta traducendo in numeri significativi anche al botteghino. La vendita dei biglietti procede infatti a ritmo sostenuto e per la sfida contro i salentini si prevedono oltre 25 mila spettatori.
Il dato si aggiunge a quello della campagna abbonamenti. Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport ricorda infatti come il Palermo abbia raggiunto quota 17 mila abbonati, vale a dire il tetto stabilito dal club anche in considerazione del futuro progetto di restyling dello stadio.
Numeri che certificano ancora una volta il forte entusiasmo della piazza. Secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport nell’articolo firmato da Fabrizio Vitale, il primo appuntamento della nuova annata potrebbe dunque trasformarsi subito in un grande bagno di folla.
Il Palermo di Inzaghi, rientrato dalla tournée australiana, ritroverà così il proprio pubblico in una partita che mette già in palio il passaggio del turno. E, come sottolineato ancora da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, tutto lascia pensare a un Barbera vestito a festa per dare il via alla nuova stagione.