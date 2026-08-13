Palermo-Lecce, Di Francesco deve rinunciare a Siebert

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
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Il Lecce si prepara al primo impegno ufficiale della stagione. Come riportato da PianetaLecce, lunedì alle 21:15 i giallorossi affronteranno il Palermo di Pippo Inzaghi allo stadio Renzo Barbera, nella sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

La gara si preannuncia particolarmente importante per una squadra ancora in costruzione. L’ossatura della scorsa stagione è rimasta in gran parte invariata, ma il Lecce ha perso elementi importanti come Ylber Ramadani, mentre sul mercato, al momento, l’unico volto nuovo è quello di Willem Geubbels, arrivato dal Paris FC.


Contro il Palermo, inoltre, Eusebio Di Francesco dovrà fare i conti con un’assenza pesante in difesa: Jamil Siebert sarà infatti squalificato. Il centrale tedesco deve scontare la squalifica relativa all’espulsione rimediata nella passata stagione contro il Milan a San Siro.

Dopo quel difficile episodio, Siebert è riuscito a ritrovare fiducia e spazio, diventando una pedina importante nello scacchiere di Di Francesco nella seconda parte del campionato. Al Barbera, però, il tecnico dovrà fare di necessità virtù e individuare la soluzione migliore per affrontare il Palermo.

Sarà dunque un Lecce ancora in pieno cantiere quello che si presenterà davanti a oltre 25 mila spettatori, con Di Francesco chiamato a gestire assenze e mercato in vista del primo appuntamento ufficiale della nuova stagione.

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