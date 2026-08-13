Hellas Verona: si valuta il ritorno dell’ex Palermo Dawidowicz

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ex Palermo e oggi esperto di calciomercato, il Verona starebbe valutando un sorprendente ritorno di Pawel Dawidowicz.

Il difensore polacco aveva lasciato il club gialloblù la scorsa estate a parametro zero per trasferirsi al Raków, in Polonia. A distanza di un anno, però, il Verona sarebbe al lavoro per riportarlo in Italia.





Dawidowicz è ancora molto apprezzato dalla tifoseria e questo potrebbe rappresentare un fattore importante nella trattativa. Sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse del Watford, ma il possibile ritorno al Verona potrebbe fare la differenza nella scelta finale.