Gazzetta dello Sport: “Serie B, mercato: Pisa, offerta per Petagna e assalto a Correia. Sampdoria su Meijer”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
palermo sassuolo 5-3 (47) pallone

Il Pisa accelera sul mercato e trasforma la suggestione Andrea Petagna in una trattativa concreta. Il club nerazzurro ha infatti presentato la propria proposta all’attaccante del Monza, lavorando contemporaneamente anche su Pittarello e Correia per completare l’organico a disposizione di Paolo Bianco.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Pisa ha offerto a Petagna un contratto biennale con opzione per una terza stagione in caso di promozione in Serie A. Una proposta studiata anche per superare quello che rappresenta il principale ostacolo dell’operazione: l’attuale ingaggio da circa 1,2 milioni di euro del centravanti, il cui contratto con il Monza scadrà a giugno.


Pisa, Touré può entrare nell’affare Petagna

Nella trattativa tra Pisa e Monza potrebbe essere inserita anche una contropartita tecnica. Il principale candidato è Idrissa Touré, legato ai nerazzurri fino a giugno 2027 e interessato alla possibilità di misurarsi in Serie A.

Petagna, però, non è l’unico centravanti seguito dal Pisa. Come riferisce ancora la Gazzetta dello Sport, resta infatti a un passo Filippo Pittarello, per il quale prosegue il lavoro con il Catanzaro.

Il progetto nerazzurro potrebbe dunque prevedere l’arrivo di entrambi gli attaccanti, dando a Bianco nuove alternative per il reparto avanzato.

Correia, il Pisa prepara 3,5 milioni

Il Pisa vuole accelerare anche per Omar Correia della Juve Stabia. L’obiettivo è provare a chiudere l’operazione entro la fine della settimana attraverso una proposta nell’ordine dei 3,5 milioni di euro.

La Juve Stabia, intanto, continua a modificare il proprio organico. Dopo Federico Artioli, proveniente dal Mantova e reduce dall’esperienza al Bari, è in arrivo anche Sanà Fernandes dalla Lazio.

Per il reparto difensivo piace invece Bettella del Pescara.

Sampdoria, nuovo obiettivo dall’estero

Prosegue la strategia internazionale della Sampdoria, che dopo le precedenti operazioni guarda ancora all’estero per rinforzare la rosa.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo nome è quello di Meijer, laterale difensivo olandese del Bruges. Un profilo che si inserisce nel processo di costruzione della nuova squadra blucerchiata.

Catanzaro, arriva Dorval. Duello con il Modena per Acquah

Il Catanzaro continua invece a completare il proprio organico dopo aver definito l’arrivo di Nicola Mosti dalla Juve Stabia.

Oggi è previsto l’arrivo di Mehdi Dorval, mentre rimane aperta la corsa per Wisdom Acquah del Torino.

In quest’ultimo caso, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il Catanzaro deve fare i conti con la concorrenza del Modena, che ha inserito il giovane centrocampista tra i profili valutati per rinforzare il reparto.

Cesena aspetta Ilic, Südtirol su Soleri e Ghion

Il Cesena attende invece Ilic, difensore di proprietà del Bologna reduce dall’esperienza con l’Anderlecht.

Particolarmente attivo anche il Südtirol, che prosegue il processo di rinnovamento della rosa e guarda a due giocatori.

Per l’attacco piace Soleri dello Spezia, reduce dall’esperienza alla Sampdoria, mentre per il centrocampo è seguito Ghion, di proprietà del Sassuolo e nell’ultima stagione all’Empoli.

Come evidenzia ancora la Gazzetta dello Sport, sono quindi numerosi i tavoli aperti in questa fase del mercato di Serie B, con il Pisa particolarmente attivo: Petagna, Pittarello e Correia rappresentano tre operazioni che potrebbero cambiare sensibilmente il volto della formazione nerazzurra.

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