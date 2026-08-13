Corriere dello Sport: “Serie B, mercato: Juve Stabia su Sibilli e Girma, Ilic al Cesena. Modena riflette dopo il ko di Sersanti”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
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Il mercato di Serie B continua a muoversi tra operazioni ufficiali, trattative in dirittura d’arrivo e società alla ricerca degli ultimi tasselli per completare gli organici. Dall’Arezzo all’Ascoli, passando per Juve Stabia, Avellino, Modena e Cesena, sono numerosi i fronti aperti.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’Arezzo ha acquistato a titolo definitivo dal Napoli Gennaro Iaccarino. L’attaccante ha sottoscritto un contratto triennale con il club amaranto. Operazione internazionale, invece, per l’Ascoli, che ha prelevato a titolo definitivo dal Siviglia il difensore argentino Federico Agustín Gattoni. Per l’ex Anderlecht e River Plate accordo fino a giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione.


Mantova, ufficiale Longonda. Mosti al Catanzaro

Il Mantova ha ufficializzato l’arrivo dal Koper di Jean-Pierre Longonda. Il centrocampista belga-congolese si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Il Padova ha invece blindato due elementi della rosa: Pietro Fusi e Christian Diego Pastina hanno prolungato i rispettivi contratti fino a giugno 2029. Il Verona ha ceduto William Feola al Crotone in prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Come riferisce ancora il Corriere dello Sport, è ufficiale anche il passaggio di Nicola Mosti dalla Juve Stabia al Catanzaro. Un’uscita che apre le porte all’arrivo in gialloblù di Federico Artioli dal Mantova.

Juve Stabia, assalto a Sibilli e Girma

La Juve Stabia non intende fermarsi e punta ad aggiungere qualità soprattutto sulla trequarti. Uno degli obiettivi principali è Giuseppe Sibilli, ormai in rotta con il Bari.

Parallelamente i campani sono pronti a muoversi per Natan Girma, fantasista destinato a lasciare la Reggiana. Per il centrocampo resta invece vivo l’interesse per Ebrima Darboe, anche se il Bari non avrebbe ancora aperto alla partenza del giocatore.

Secondo il Corriere dello Sport, quindi, la Juve Stabia prepara un’ulteriore fase di mercato particolarmente intensa dopo la partenza di Mosti.

L’Avellino lavora invece per completare la fascia destra della difesa. La possibile partenza di Nahuel Molina verso la Roma potrebbe creare le condizioni per liberare Emanuele Lulli, profilo seguito dal club irpino.

Modena, il ko di Sersanti cambia i piani

In casa Modena l’attenzione è divisa tra l’imminente debutto stagionale in Coppa Italia contro il Venezia e le valutazioni di mercato conseguenti agli infortuni.

Le assenze di Laidani, Manquant e soprattutto Sersanti obbligano il club a fare delle riflessioni. Gli ultimi due hanno riportato la rottura del legamento crociato e resteranno indisponibili per diversi mesi. Probabile forfait anche per Paulo Azzi, che finora ha lavorato separatamente dal gruppo.

L’infortunio di Sersanti rappresenta il problema principale. Il Modena può ancora contare su Bianco, Brugman e Santoro, ma sta valutando se intervenire per aggiungere un altro centrocampista.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, uno dei nomi emersi è quello di Wisdom Acquah del Torino. Sul giovane, però, è da tempo in pressing il Catanzaro, intenzionato a provare a definire l’operazione nei prossimi giorni.

Resta inoltre da chiarire la posizione di Bozhanaj, considerato un elemento utilizzabile in diverse zone del campo ma non necessariamente come titolare fisso.

Giorgini, giorni decisivi

Per la difesa del Modena rimane in primo piano Andrea Giorgini. Fino al 15 agosto è possibile acquistare il giocatore versando la clausola da 1,2 milioni di euro, mentre la Juve Stabia sta cercando di trattenerlo proponendogli il rinnovo con un aumento dell’ingaggio.

La decisione passa quindi al difensore, chiamato a scegliere tra la permanenza e le alternative di mercato.

In attacco resta da seguire anche Antonio Di Nardo. Il giocatore del Pescara non è stato convocato per l’ultima amichevole contro il Giulianova e si sta allenando separatamente dal gruppo, segnali che confermano la volontà della società abruzzese di arrivare alla cessione.

Molto più complicata, invece, la strada per Gabriele Artistico. La Lazio continua a valutare il cartellino circa 5 milioni di euro, investimento che al momento, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, non sembra alla portata delle società interessate di Serie B, Modena compreso.

Cesena, arriva Ilic dal Bologna

Operazione definita anche per il Cesena, che accoglie in prestito dal Bologna Mihailo Ilic. Il difensore centrale arriva in Romagna dopo l’esperienza nella massima serie belga con l’Anderlecht, dove ha giocato da titolare otto delle ultime dieci partite della stagione regolare dopo una prima parte condizionata dai problemi fisici.

Ilic è destinato a comporre la coppia centrale con Massimiliano Mangraviti, con il quale sono state avviate anche le trattative per il rinnovo del contratto.

Il nuovo direttore sportivo Andrea Mancini sta lavorando con particolare attenzione sulla retroguardia e sulla situazione dei portieri.

Cesena, Siano e Fontana fino al 2029

Il Cesena ha infatti prolungato fino al 2029 i contratti di Alessandro Siano e Nicolò Fontana.

Siano partirà da titolare e dovrebbe difendere la porta bianconera già nell’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Sassuolo. Fontana sarà inizialmente il suo vice, in attesa del ritorno di Jonathan Klinsmann.

Rimane infine da decidere come completare il reparto. Tra le possibilità resta Nicola Ravaglia, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza alla Sampdoria.

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