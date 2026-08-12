UFFICIALE: Nicola Mosti è un nuovo giocatore del Catanzaro
Mette a segno un altro acquisto il Catanzaro. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club ha ufficializzato l’arrivo dalla Juve Stabia di Nicola Mosti. Il centrocampista, classe 98′, arriva in giallorosso a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2029.
Questo il comunicato del club:
“US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista Nicola Mosti, classe 1998, proveniente dalla SS Juve Stabia. Il calciatore ha sottoscritto con il club giallorosso un contratto triennale”.