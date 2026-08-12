Catanzaro, vicino Pecorino: Pittarello può partire verso Pisa

In Serie B può innescarsi un interessante domino nel reparto offensivo nelle ultime settimane di mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Catanzaro è vicino a chiudere per Emanuele Pecorino, attaccante di proprietà della Juventus.

L’arrivo del centravanti classe 2001 in Calabria potrebbe infatti liberare Filippo Pittarello, destinato a fare il percorso inverso e trasferirsi al Pisa. La trattativa tra i nerazzurri e l’attaccante del Catanzaro è già ben avviata e l’operazione Pecorino potrebbe rappresentare la chiave per sbloccarla.





Il Pisa, però, non guarda soltanto a Pittarello. Per rinforzare il proprio attacco restano infatti nella lista anche Andrea Adorante e Andrea Petagna. Un intreccio di mercato che potrebbe quindi movimentare nelle prossime settimane il reparto offensivo di diverse squadre di Serie B.