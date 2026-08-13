Corriere dello Sport: “Palermo, rebus vice Pohjanpalo: Le Douaron c’è, ma resta l’ipotesi di un nuovo centravanti”

Il mercato del Palermo potrebbe non essere definitivamente chiuso sul fronte offensivo. Gli arrivi di Gabriel Strefezza e Vavassori hanno aumentato fantasia e alternative sugli esterni, ma resta una valutazione da compiere: quella relativa al giocatore chiamato a far rifiatare Pohjanpalo durante la stagione.

Come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi e Carlo Osti dovranno stabilire se affidare definitivamente il ruolo di vice del finlandese a Le Douaron oppure intervenire nuovamente sul mercato per inserire nell’organico un centravanti puro.





Le Douaron jolly, ma resta l’idea del centravanti

Le Douaron ha dimostrato di poter ricoprire diverse posizioni nel reparto avanzato. Una duttilità preziosa per Inzaghi, che può utilizzarlo anche come riferimento centrale. Tuttavia, secondo quanto riferisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo non avrebbe ancora escluso la possibilità di aggiungere un attaccante con caratteristiche più specifiche da numero nove.

L’eventuale operazione è però strettamente collegata alla composizione della lista over, che al momento non offre spazio per un nuovo ingresso. Per acquistare un altro over sarebbe quindi necessaria prima una cessione.

Gyasi convince e cambia gli scenari

Uno dei giocatori considerati a lungo in bilico è Gyasi, ma le indicazioni raccolte durante il precampionato sono state positive. L’esterno ha fornito risposte confortanti a Inzaghi e, allo stato attuale, rappresenta l’unica alternativa sulla fascia destra.

Proprio per questo la sua situazione dovrà essere valutata attentamente. Come spiega ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, qualora Gyasi dovesse partire, lo slot over liberato potrebbe essere utilizzato dal Palermo per acquistare un centravanti da alternare a Pohjanpalo.

Almena resta bloccato dal Palermo

A quel punto si aprirebbe contemporaneamente un’altra possibilità per la fascia. Potrebbe infatti tornare d’attualità Iker Almena, esterno spagnolo che rientra nella categoria under e che, di conseguenza, non occuperebbe uno degli slot riservati agli over.

Il Corriere dello Sport rivela attraverso Paolo Vannini che il Palermo avrebbe bloccato Almena già un mese fa, mantenendo quindi una posizione privilegiata sul giocatore. Dopo gli ultimi movimenti di mercato, tuttavia, il suo arrivo è stato momentaneamente congelato.

Lo scenario è dunque legato alle prossime uscite. Se l’attuale reparto offensivo dovesse rimanere invariato, Inzaghi potrebbe affidarsi a Le Douaron come alternativa a Pohjanpalo. In caso di partenza di Gyasi, invece, il Palermo potrebbe utilizzare lo slot over per un centravanti puro e riaprire contemporaneamente la pista Almena per completare le alternative sulla fascia destra.