Curva Nord Palermo, l’appello ai tifosi: “Oggi il Palermo torna dall’Australia, ci vediamo allo stadio”
La Curva Nord chiama a raccolta i tifosi del Palermo in occasione del rientro della squadra dalla tournée in Australia.
Attraverso un messaggio diffuso sui social, il tifo organizzato rosanero ha lanciato un appuntamento per oggi alle ore 19 al piazzale dello stadio Renzo Barbera, con l’obiettivo di accogliere la squadra al ritorno dalla lunga trasferta australiana.
«Ci vediamo allo stadio. Oggi il Palermo torna dall’Australia. Ore 19:00 al piazzale dello stadio», si legge nell’appello rivolto al popolo rosanero.
Un invito che arriva in un momento di grande entusiasmo attorno alla squadra di Filippo Inzaghi. Archiviata la tournée australiana, il Palermo è pronto a rituffarsi negli impegni ufficiali della nuova stagione, con il debutto in Coppa Italia contro il Lecce ormai alle porte.
L’appuntamento di questa sera potrebbe dunque trasformarsi nel primo grande abbraccio della città alla squadra dopo settimane trascorse lontano dalla Sicilia.