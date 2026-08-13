Cremonese, UFFICIALE: dall’Empoli arriva Elia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
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La Cremonese ufficializza un nuovo rinforzo per la prossima stagione: Salvatore Elia è un nuovo giocatore grigiorosso. L’esterno, nato a Prato il 30 giugno 1999, si è formato nel settore giovanile dell’Atalanta e ha esordito tra i professionisti con la Juve Stabia.

Nel corso della sua carriera Elia ha conquistato due promozioni in Serie B, con Juve Stabia e Perugia, affermandosi successivamente come uno degli esterni più affidabili della categoria per qualità e duttilità.


Nel suo percorso ha vestito anche la maglia del Palermo, oltre a quelle di Benevento, Spezia ed Empoli. Complessivamente, in 151 presenze in Serie B ha realizzato 10 gol e fornito 17 assist.

Nell’ultima stagione con l’Empoli si è distinto soprattutto per la capacità di servire i compagni, mettendo a referto 9 assist in 33 presenze, oltre a due reti. Ora per Elia inizia una nuova avventura con la Cremonese, pronta a puntare sulle sue qualità per rinforzare la corsia esterna.

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