Zauli: «Palermo squadra più forte in B, spero vada in A»

In un’intervista rilasciata ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb, Lamberto Zauli ha fatto il punto sulla prossima stagione, soffermandosi anche sulla lotta promozione in Serie B.

Sul campionato cadetto, l’allenatore non ha dubbi sulla principale favorita: «Mi auguro che possa andare in Serie A il Palermo, che dovrà partire forte e far capire che è la squadra da battere. Senza dubbio è la squadra più forte».





Zauli ha poi indicato le principali antagoniste dei rosanero: «Il Pisa ad esempio ha un organico di tutto rispetto. Penso che il Modena abbia una struttura importante. Il Catanzaro fa le cose per bene ed in silenzio. Metto il Modena tra le squadre che possono insidiare le prime della classe».

Spazio anche alla Serie A, con Zauli che vede una corsa Scudetto principalmente a due: «Inter e Napoli si giocano lo Scudetto, le altre big invece sono tutte dietro e alla pari».

Infine, sul proprio futuro, il tecnico ha spiegato: «Sono andato vicino a qualche soluzione che poi non si è concretizzata. Attendo».