Corriere dello Sport: “Mercato, Genoa su Ferguson. Vlahovic firma con il Besiktas, Atalanta: ufficiale Kristensen”

Il Genoa torna a guardare con decisione a Evan Ferguson per rinforzare l’attacco di Daniele De Rossi. Il centravanti irlandese, 21 anni, reduce dall’esperienza in prestito alla Roma, è diventato una delle piste concrete valutate dalla società rossoblù per completare il reparto offensivo.

Come riferisce Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Genoa ha avviato i primi contatti con il Brighton per verificare la possibilità di impostare l’operazione sulla base di un prestito e approfondirne soprattutto i costi. Ferguson ha incrociato recentemente proprio la Roma durante l’amichevole disputata dai giallorossi contro il Brighton lo scorso 8 agosto, occasione nella quale ha salutato gli ex compagni e abbracciato Gian Piero Gasperini.





Lecce, il sogno per l’attacco è Fadera

Il Lecce continua invece a pensare ad Alieu Fadera, esterno offensivo gambiano di proprietà del Como. Si tratta di un profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza salentina e seguito già da tempo.

L’ostacolo principale rimane però quello economico. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’ingaggio del classe 2001 è considerato troppo elevato per i parametri del Lecce e l’operazione potrebbe diventare sostenibile soltanto attraverso una partecipazione del Como al pagamento dello stipendio.

Sul fronte delle uscite, i salentini hanno invece definito la cessione di Matías Pérez al Club de Deportes La Serena.

Parma, ecco Romero: operazione da 7 milioni più bonus

Nuovo rinforzo offensivo per il Parma, che ha accolto David Romero. L’attaccante argentino arriva dal Tigre attraverso un’operazione da circa 7 milioni di euro più 3 milioni di bonus.

Romero raccoglierà idealmente l’eredità del connazionale Mateo Pellegrino, passato alla Fiorentina.

Vlahovic-Besiktas, adesso è ufficiale

È iniziata ufficialmente anche la nuova avventura di Dusan Vlahovic al Besiktas. Dopo l’accoglienza ricevuta all’aeroporto di Ataturk, il centravanti serbo è stato annunciato dal club turco.

Come scrive Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Vlahovic ha sottoscritto un contratto triennale da 7,5 milioni di euro a stagione, più 2 milioni di bonus e un premio alla firma. Il serbo indosserà la maglia numero 28.

Al suo arrivo a Istanbul, l’attaccante ha manifestato immediatamente le proprie ambizioni: «Vogliamo diventare campioni. Essere qui è una sensazione fantastica. Non vedo l’ora di giocare. Sono davvero felice ed orgoglioso di indossare questa maglia».

Atletico Madrid, ufficiale Cristian Romero

Colpo importante anche per l’Atletico Madrid, che ha ufficializzato l’acquisto di Cristian Romero dal Tottenham. L’operazione è stata definita per 40 milioni di euro, bonus compresi, più una percentuale sulla futura rivendita.

Il difensore argentino, precedentemente seguito a lungo dall’Inter, ha firmato fino al 2031 e percepirà circa 6 milioni di euro a stagione.

Atalanta, Kristensen è ufficiale. Idea Noa Lang

L’Atalanta ha invece formalizzato l’arrivo di Thomas Kristensen dall’Udinese. Il difensore danese è stato acquistato per 22 milioni di euro più 3 di bonus, con il 10% sulla futura rivendita riconosciuto al club friulano.

Kristensen ha firmato fino al 2031 e arriva dopo la partenza di Berat Djimsiti. Secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, la società bergamasca sta inoltre valutando la possibilità di prendere Noa Lang in prestito.

Como, possibile ritorno di Diego Carlos

Il Como valuta un possibile ritorno di Diego Carlos, attualmente al Fenerbahce. L’eventuale operazione per il centrale brasiliano sarebbe però subordinata alla partenza di uno dei difensori presenti nell’attuale rosa.

A chiudere il quadro internazionale è Alexis Sanchez. Come riporta ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’attaccante cileno proseguirà la propria carriera in Canada: il Montreal CF ne ha ufficializzato l’ingaggio attraverso i propri canali.