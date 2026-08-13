Juve Stabia, fatta per l’ex Palermo Davide Bettella

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
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La Juve Stabia piazza un colpo per la difesa. Il club campano ha raggiunto l’accordo con il Pescara per il trasferimento in gialloblù di Davide Bettella, ex difensore del Palermo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’operazione si concretizzerà a titolo definitivo. Nell’accordo è stata inoltre inserita una percentuale sulla futura rivendita in favore del Pescara.


Bettella si prepara così a lasciare il club abruzzese per iniziare una nuova avventura con la Juve Stabia, andando a rinforzare il reparto arretrato della formazione campana.

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