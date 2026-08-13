Südtirol, Rispoli nel mirino: sfida a Catanzaro e Padova

Continua a crescere la concorrenza per Fabio Rispoli, uno dei centrocampisti più attenzionati in questa sessione di mercato di Serie BKT. Il giocatore di proprietà del Como è finito nel mirino di diversi club cadetti, pronti a contendersi il suo cartellino.

In prima fila resta il Catanzaro, con il Padova che ha già manifestato il proprio interesse. Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal.it, nelle ultime ore si sarebbe inserito nella corsa a Rispoli anche il Südtirol, con i contatti tra le parti che si sarebbero intensificati.





La situazione resta dunque aperta, con il centrocampista conteso da più squadre e il mercato che potrebbe presto regalare nuovi sviluppi.