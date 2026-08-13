Da Bari: “Brunori rifiuta i biancorossi: vuole restare in Serie B”

Matteo Brunori e il Bari, almeno per questa sessione di mercato, sembrano destinati a non incrociare le proprie strade. Secondo quanto riportato da TuttoBari.com, l’attaccante del Palermo non sarebbe intenzionato a prendere in considerazione offerte provenienti dalla Serie C, nemmeno nelle battute finali del calciomercato estivo.

Il centravanti rosanero, che nella passata stagione ha vissuto un’annata in chiaroscuro tra Palermo e Sampdoria, sarebbe orientato a valutare esclusivamente proposte dalla Serie B, categoria ritenuta ideale per provare a rilanciarsi.





Nonostante l’apprezzamento per la piazza barese e per una tifoseria storicamente molto calorosa, dunque, la soluzione Bari non sarebbe percorribile alle condizioni attuali. Per i biancorossi, dunque, la pista Brunori sembra ormai definitivamente tramontata.