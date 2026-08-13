Vicenza, tegola Rada: lesione al polpaccio

Brutte notizie per il Vicenza in vista dell’inizio della nuova stagione. Il centrocampista Armand Rada ha riportato una lesione al polpaccio e ha già iniziato il percorso di recupero sotto la supervisione dello staff medico biancorosso.

Il classe 1999 è dunque a rischio per la prima giornata di campionato, quando il Vicenza sarà impegnato sul campo del Catanzaro. I tempi di recupero saranno valutati quotidianamente in base ai progressi del giocatore.





Rada non sarà l’unico assente nelle prossime ore. Anche Nicolò Brighenti e Alessandro Pietrelli salteranno l’amichevole contro l’Union La Rocca Altavilla, in programma oggi alle 18 allo stadio Paolo Rossi. I due stanno proseguendo i rispettivi programmi di lavoro personalizzati e puntano a rientrare gradualmente in gruppo.

Il tecnico Fabio Gallo dovrà quindi gestire tre situazioni fisiche differenti, con particolare attenzione alle condizioni di Rada in vista dell’esordio ufficiale in campionato.