Modena, occhi su Folino: il difensore della Cremonese nel mirino
Il Modena guarda in casa Cremonese per rinforzare il reparto difensivo. Il club emiliano ha messo nel mirino Francesco Folino, centrale classe 2002 che avrebbe attirato l’attenzione della società gialloblù.
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, il Modena starebbe valutando concretamente il profilo del difensore e nei prossimi giorni potrebbe arrivare una prima offerta ufficiale.
La Cremonese, dal canto suo, non sarebbe particolarmente propensa a privarsi di Folino, anche se l’abbondanza nel reparto potrebbe portare il club a valutare eventuali proposte. La situazione resta quindi in evoluzione, con il Modena pronto a muoversi per provare a strappare il giocatore ai grigiorossi