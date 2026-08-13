UFFICIALE: Artioli è un nuovo giocatore della Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
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Mette a segno un nuovo colpo di mercato la Juve Stabia. Attraverso un comunicato sui propri canali, le Vespe hanno ufficializzato l’arrivo dal Mantova di Federico Artioli. Il centrocampista, classe 2001, ha sottoscritto con un contratto che lo lega al club gialloblù fino al 30 giugno 2029, pronto per una nuova avventura nel campionato di Serie B.

Questo il comunicato del club:


“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Mantova Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo del centrocampista Federico Artioli, che ha sottoscritto un contratto con il club gialloblù fino al 30 giugno 2029. Nato a Ferrara il 16 giugno 2001, Artioli è cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, prima di affacciarsi al calcio professionistico nella stagione 2021/22 con il Grosseto in Serie C. Al termine dell’annata ha collezionato 32 presenze, impreziosite da 2 gol e 1 assist. Nel biennio successivo ha vestito la maglia della Pergolettese, totalizzando 65 presenze, 3 reti e 11 assist. Nella stagione 2024/25 si è trasferito al Mantova, dove è rimasto fino a gennaio 2026, mettendo insieme 26 presenze, 1 gol e 2 assist. Nel gennaio 2026 è passato al Bari, con cui ha concluso la stagione 2025/26 facendo registrare 13 presenze, 1 gol e 1 assist”.

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