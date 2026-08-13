Catanzaro-Mantova, duello per Capomaggio: nel mirino il centrocampista della Salernitana

Continua a muoversi il mercato attorno a Francesco Capomaggio, centrocampista della Salernitana finito nel mirino di diversi club di Serie B.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, sul giocatore si sono posati gli occhi di Catanzaro e Mantova, entrambe interessate a portare il centrocampista lontano dalla Campania. Le due società stanno monitorando con attenzione la situazione e potrebbero presto approfondire i contatti.





Sullo sfondo resta invece lo Spezia, che segue con interesse le evoluzioni della trattativa e potrebbe inserirsi nella corsa qualora si creassero le condizioni giuste.