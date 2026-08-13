Juve Stabia, in arrivo il palermitano Barranco: poi il prestito alla Vis Pesaro
La Juve Stabia guarda al futuro e si prepara a chiudere per Gioacchino Barranco, terzino sinistro classe 2007 di proprietà della Vis Pesaro.
Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la firma del giovane esterno palermitano con le Vespe è prevista per la prossima settimana. L’operazione, però, non porterà Barranco a restare subito a Castellammare.
Il club gialloblù, infatti, sarebbe intenzionato a lasciarlo in prestito proprio alla Vis Pesaro, dove il giocatore potrà continuare il proprio percorso di crescita fino a giugno 2027. Un’operazione in prospettiva per la Juve Stabia, che si assicura così uno dei giovani profili più interessanti per il futuro.