Corriere dello Sport: “Serie B, mercato: Cremonese, ufficiale Elia. Juve Stabia su Bettella, l’Avellino tratta Depaoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

La Cremonese rinforza il reparto offensivo con Salvatore Elia. L’esterno destro, 27 anni, è stato acquistato a titolo definitivo dall’Empoli e porta con sé una lunga esperienza maturata nel campionato cadetto, dove in passato ha vestito anche le maglie di Juve Stabia, Benevento, Palermo e Spezia.

Come riferisce Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, si muove anche l’Empoli, che ha ufficializzato l’arrivo di Cristian Cauz. Il difensore, 29 anni, ha sottoscritto con il club toscano un contratto valido fino al 30 giugno 2028.


Juve Stabia, Artioli firma. Bloccato Bettella

Giornate particolarmente intense per la Juve Stabia, impegnata a ridisegnare diversi reparti della rosa. È ufficiale l’arrivo di Federico Artioli dal Mantova: il centrocampista, 25 anni, ha firmato un contratto triennale con il club campano.

Le Vespe lavorano contemporaneamente alla difesa, considerando ormai vicino il trasferimento di Andrea Giorgini al Südtirol. Per sostituirlo è stato bloccato Davide Bettella, difensore di 26 anni che nell’ultima stagione ha giocato tra Catanzaro e Pescara.

Secondo quanto riportato da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, la Juve Stabia ha inoltre concluso l’operazione per Saná Fernandes. L’esterno offensivo della Lazio arriverà in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club biancoceleste.

Avellino, idea Berenbruch e trattativa per Depaoli

L’Avellino guarda invece a Inter e Sampdoria per completare l’organico. Per la trequarti è finito nel mirino Thomas Berenbruch, 21 anni, di proprietà dell’Inter.

Per la fascia destra il club irpino sta invece trattando Fabio Depaoli con la Sampdoria. Come scrive ancora Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il profilo del classe 1997 è stato individuato come possibile rinforzo per aumentare esperienza e alternative sulla corsia.

Venezia, l’infortunio di Scuffet apre la strada a Montipò

Novità importanti anche tra i pali del Venezia. L’infortunio al polpaccio di Simone Scuffet, destinato a tenerlo lontano dal campo per un lungo periodo, ha spinto il club lagunare a intervenire sul mercato.

Si avvicina così Lorenzo Montipò del Verona. Parallelamente potrebbe concretizzarsi un’operazione in direzione opposta: Nunzio Lella è infatti prossimo al trasferimento a titolo definitivo dal Venezia all’Hellas.

Südtirol su Rispoli, Verona pensa al ritorno di Dawidowicz

Il Südtirol è entrato nella corsa per Fabio Rispoli, centrocampista di 19 anni seguito anche da Padova e Catanzaro. Il futuro del giovane dovrebbe essere definito nel corso della prossima settimana.

Infine, secondo Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il Verona ha avviato contatti per valutare il possibile ritorno di Pawel Dawidowicz. Il difensore centrale, attualmente svincolato dopo la breve parentesi al Rakow Czestochowa, conosce molto bene l’ambiente gialloblù: tra il 2018 e il 2025 ha infatti raccolto 180 presenze con la maglia dell’Hellas.

Il quadro tracciato da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport racconta dunque un mercato particolarmente dinamico: Cremonese e Juve Stabia hanno già piazzato nuovi innesti, mentre Avellino, Venezia, Südtirol e Verona lavorano per completare le rispettive rose.

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