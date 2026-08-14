Quotidiano di Puglia: “Lecce, Siebert salta il Palermo: Di Francesco ridisegna la difesa per il Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
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Il Lecce dovrà fare a meno di Jamil Siebert nella sfida di Coppa Italia contro il Palermo. Il difensore tedesco non sarà infatti disponibile per la gara di lunedì al Renzo Barbera a causa di una squalifica ancora da scontare, conseguenza dell’espulsione rimediata nella scorsa edizione della competizione contro il Milan.

Come riferisce il Quotidiano di Puglia, Siebert era stato espulso a San Siro dopo appena 18 minuti. Un’assenza significativa per Di Francesco, considerando il ruolo acquisito dal centrale nell’assetto difensivo giallorosso.


Lecce, Gaspar e Jean verso una maglia dal primo minuto

Senza Siebert e considerando anche la possibile partenza di Thiago Gabriel, al centro della retroguardia contro il Palermo dovrebbero trovare spazio Gaspar e Jean.

Le prove proseguono nel centro sportivo di Martignano, dove il Lecce sta preparando una partita che rappresenterà il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione. Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, in mezzo al campo Di Francesco potrebbe invece affidarsi al terzetto formato da Ngom, Maleh e Coulibaly.

Resta da monitorare la situazione di Berisha, che continua a svolgere un programma di lavoro personalizzato. Nell’ultima seduta il resto della squadra ha alternato il lavoro in palestra alle esercitazioni dedicate alle situazioni di gioco.

Al Barbera oltre 25 mila spettatori

Ad attendere il Lecce ci sarà un ambiente particolarmente caldo. Sono attesi oltre 25 mila spettatori al Renzo Barbera, con l’entusiasmo del pubblico rosanero cresciuto ulteriormente dopo il ritorno della squadra dalla tournée australiana.

La partita avrà anche il sapore della sfida degli ex. Il Lecce ritroverà Gabriel Strefezza e Alexis Blin, entrambi con un passato in giallorosso.

Come ricorda ancora il Quotidiano di Puglia, sarà anche un nuovo confronto in panchina tra Eusebio Di Francesco e Filippo Inzaghi. I due tecnici si sono già affrontati in passato alla guida di Sassuolo, Milan, Cagliari e Benevento.

Il Lecce vuole far valere la Serie A

Per i salentini l’obiettivo sarà confermare sul terreno di gioco la differenza di categoria, ma di fronte ci sarà un Palermo costruito per puntare ai vertici della Serie B e sostenuto da un Barbera che si annuncia particolarmente caldo.

Il Quotidiano di Puglia sottolinea dunque come Di Francesco stia preparando con attenzione l’appuntamento. Oggi è prevista una nuova seduta pomeridiana a Martignano, fondamentale per definire le ultime scelte in vista della trasferta siciliana.

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