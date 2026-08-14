Giornale di Sicilia: “Palermo, l’amore dei tifosi non conosce confini: in 500 al Barbera, col Lecce si punta a quota 30 mila”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (17) tifosi

Il Palermo torna dall’Australia e ritrova immediatamente l’abbraccio della propria gente. Oltre 500 tifosi hanno accolto la squadra di Filippo Inzaghi nel piazzale del Renzo Barbera, trasformando il rientro dalla tournée in una nuova manifestazione d’amore verso i colori rosanero.

Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, lo zoccolo duro del tifo palermitano non ha voluto attendere l’esordio ufficiale per far sentire la propria vicinanza alla squadra. Cori e applausi hanno accompagnato l’arrivo dei giocatori allo stadio nonostante la stanchezza accumulata dopo il lungo viaggio dall’Australia.


La risposta della squadra non si è fatta attendere. Inzaghi e i suoi giocatori hanno ricambiato gli applausi, apprezzando un’accoglienza che, secondo quanto evidenziato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, rappresenta l’ennesima dimostrazione del legame tra il Palermo e la sua tifoseria.

Palermo-Lecce, si sogna quota 30 mila

Adesso l’attenzione si sposta sul campo. Lunedì il Palermo affronterà il Lecce in Coppa Italia, nel primo impegno ufficiale della stagione 2026/27, e anche sugli spalti si preannuncia uno spettacolo importante.

Il Giornale di Sicilia, attraverso Salvatore Orifici, sottolinea infatti come siano già stati venduti quasi 25 mila biglietti. L’obiettivo, nei giorni che restano prima della partita, è avvicinarsi alla soglia dei 30 mila spettatori, regalando alla squadra un autentico battesimo di fuoco al Barbera.

Un entusiasmo alimentato dalle ambizioni di una società che ormai non nasconde più il grande obiettivo: riportare il Palermo in Serie A. Il confronto con il Lecce rappresenterà il primo banco di prova, prima dell’esordio in campionato previsto domenica 23 contro la Juve Stabia.

In 17 mila hanno già scelto il Palermo

Anche per la prima giornata di Serie B si prospetta una cornice importante. La campagna abbonamenti ha infatti raggiunto il tetto massimo di 17 mila tessere, limite stabilito dalla società anche in vista dei previsti interventi di restyling del Renzo Barbera.

Come ricorda ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la squadra inizierà nel pomeriggio a Torretta la preparazione specifica per il Lecce, dopo una mattinata di riposo utile soprattutto a recuperare dal jet lag.

Dall’abbraccio di oltre 500 sostenitori al possibile muro di 30 mila persone contro il Lecce: il Palermo è tornato a casa e ha già ritrovato ciò che lo accompagnerà per tutta la stagione, la spinta del suo pubblico.

Altre notizie

Palermo Sudtirol 3-0 (16) tifosi

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Lecce, il Barbera verso il pienone: attesi oltre 25 mila spettatori”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (8)

Corriere dello Sport: “Palermo, l’abbraccio dei tifosi e la rivoluzione di Inzaghi: una squadra senza undici fissi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (14) brunori

Da Bari: “Brunori rifiuta i biancorossi: vuole restare in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
Immagine

Palermo-Lecce, Di Francesco deve rinunciare a Siebert

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
palermo pescara 5-0 (39) toni zauli

Zauli: «Palermo squadra più forte in B, spero vada in A»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
palermo catanzaro 3-2 (22) tifosi

Curva Nord Palermo, l’appello ai tifosi: “Oggi il Palermo torna dall’Australia, ci vediamo allo stadio”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
Screenshot 2026-08-13 092127

Quotidiano di Puglia: “Palermo-Lecce, la cassata sfida il pasticciotto: al Barbera torna l’incrocio tra tifoserie gemellate”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
Screenshot 2026-08-13 090016

Repubblica: “Palermo, dall’Australia segnali da Serie A: Inzaghi torna con più certezze”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
palermo como 3-0 (68) strefezza

Giornale di Sicilia: “Palermo, primi lampi di Strefezza: undici minuti per mostrare tutto il suo talento”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (85)

Giornale di Sicilia: “Palermo, riecco il Barbera: dal jet lag al caldo, la corsa verso il Lecce”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
palermo pescara 5-0 (165) diakitè

Giornale di Sicilia: “Palermo-Lecce, il Barbera verso il pienone: oltre 23.500 biglietti venduti. Diakité saluta”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (5) pohjanpalo

Corriere dello Sport: “Palermo, rebus vice Pohjanpalo: Le Douaron c’è, ma resta l’ipotesi di un nuovo centravanti”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026

Ultimissime

Palermo Sudtirol 3-0 (17) tifosi

Giornale di Sicilia: “Palermo, l’amore dei tifosi non conosce confini: in 500 al Barbera, col Lecce si punta a quota 30 mila”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (137) giovane

Gazzetta dello Sport: “Serie B, mercato: Pisa all’assalto di Correia, Pittarello e Petagna. Catanzaro su Ciervo e Giovane”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (16) tifosi

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Lecce, il Barbera verso il pienone: attesi oltre 25 mila spettatori”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
e05d7f2f13

Corriere dello Sport: “Mercato, Genoa su Ferguson. Vlahovic firma con il Besiktas, Atalanta: ufficiale Kristensen”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Serie B, mercato: Cremonese, ufficiale Elia. Juve Stabia su Bettella, l’Avellino tratta Depaoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026