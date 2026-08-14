Giornale di Sicilia: “Palermo, l’amore dei tifosi non conosce confini: in 500 al Barbera, col Lecce si punta a quota 30 mila”

Il Palermo torna dall’Australia e ritrova immediatamente l’abbraccio della propria gente. Oltre 500 tifosi hanno accolto la squadra di Filippo Inzaghi nel piazzale del Renzo Barbera, trasformando il rientro dalla tournée in una nuova manifestazione d’amore verso i colori rosanero.

Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, lo zoccolo duro del tifo palermitano non ha voluto attendere l’esordio ufficiale per far sentire la propria vicinanza alla squadra. Cori e applausi hanno accompagnato l’arrivo dei giocatori allo stadio nonostante la stanchezza accumulata dopo il lungo viaggio dall’Australia.





La risposta della squadra non si è fatta attendere. Inzaghi e i suoi giocatori hanno ricambiato gli applausi, apprezzando un’accoglienza che, secondo quanto evidenziato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, rappresenta l’ennesima dimostrazione del legame tra il Palermo e la sua tifoseria.

Palermo-Lecce, si sogna quota 30 mila

Adesso l’attenzione si sposta sul campo. Lunedì il Palermo affronterà il Lecce in Coppa Italia, nel primo impegno ufficiale della stagione 2026/27, e anche sugli spalti si preannuncia uno spettacolo importante.

Il Giornale di Sicilia, attraverso Salvatore Orifici, sottolinea infatti come siano già stati venduti quasi 25 mila biglietti. L’obiettivo, nei giorni che restano prima della partita, è avvicinarsi alla soglia dei 30 mila spettatori, regalando alla squadra un autentico battesimo di fuoco al Barbera.

Un entusiasmo alimentato dalle ambizioni di una società che ormai non nasconde più il grande obiettivo: riportare il Palermo in Serie A. Il confronto con il Lecce rappresenterà il primo banco di prova, prima dell’esordio in campionato previsto domenica 23 contro la Juve Stabia.

In 17 mila hanno già scelto il Palermo

Anche per la prima giornata di Serie B si prospetta una cornice importante. La campagna abbonamenti ha infatti raggiunto il tetto massimo di 17 mila tessere, limite stabilito dalla società anche in vista dei previsti interventi di restyling del Renzo Barbera.

Come ricorda ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la squadra inizierà nel pomeriggio a Torretta la preparazione specifica per il Lecce, dopo una mattinata di riposo utile soprattutto a recuperare dal jet lag.

Dall’abbraccio di oltre 500 sostenitori al possibile muro di 30 mila persone contro il Lecce: il Palermo è tornato a casa e ha già ritrovato ciò che lo accompagnerà per tutta la stagione, la spinta del suo pubblico.