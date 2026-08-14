Gazzetta dello Sport: “Serie B, mercato: Pisa all’assalto di Correia, Pittarello e Petagna. Catanzaro su Ciervo e Giovane”

Fine settimana potenzialmente decisivo per il Pisa, pronto ad accelerare su più fronti per consegnare a Paolo Bianco gli ultimi rinforzi. Le priorità riguardano il centrocampo e soprattutto l’attacco, reparto nel quale la società nerazzurra punta a inserire due nuovi centravanti.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo per la mediana resta Omar Correia della Juve Stabia. Il Pisa vuole provare a chiudere l’operazione per poi concentrare definitivamente gli sforzi sul reparto offensivo.





Pisa, Pittarello e Petagna per l’attacco

Il nome seguito ormai da giorni è quello di Filippo Pittarello. L’attaccante del Catanzaro resta in orbita nerazzurra, anche se tra le società deve ancora essere trovata l’intesa definitiva per arrivare alla chiusura dell’affare.

Parallelamente il Pisa ha presentato una proposta per Andrea Petagna, sia al Monza sia al giocatore. Nell’operazione potrebbe essere inserito anche Tourè come possibile contropartita.

La strategia appare chiara: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Pisa vuole portare alla corte di Bianco sia Pittarello sia Petagna. Soltanto nel caso in cui una delle due trattative dovesse arenarsi verrebbero prese concretamente in considerazione altre alternative.

Catanzaro, dopo Dorval occhi su Ciervo e Giovane

Il Catanzaro continua intanto la propria opera di ricostruzione. Dopo aver acquisito Dorval dal Bari, il direttore sportivo Polito ha individuato altri due possibili rinforzi.

Per il reparto offensivo piace Ciervo, di proprietà del Sassuolo e reduce dall’esperienza al Cesena. Un altro profilo seguito è Giovane dell’Atalanta, nell’ultima stagione al Palermo.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, si tratta di due piste sulle quali il Catanzaro sta lavorando per aggiungere nuove soluzioni alla rosa.

Verona, arriva Le Borgne e si lavora al ritorno di Dawidowicz

Giornata intensa anche per il Verona, che ha chiuso l’operazione Le Borgne. Il centrocampista arriva dal Como dopo aver trascorso l’ultima stagione all’Avellino.

L’Hellas ha inoltre intensificato i contatti per riportare a Verona Dawidowicz, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Rakow.

Aperto anche il dialogo con il Venezia per Lella. Il centrocampista potrebbe rientrare nell’operazione che coinvolge Montipò, altro fronte sul quale i due club stanno lavorando.

Juve Stabia, ufficiale Artioli. Giorgini torna al Südtirol

La Juve Stabia ha ufficializzato l’arrivo di Artioli, di proprietà del Mantova e reduce dall’esperienza al Bari.

Movimento importante anche per il Südtirol, che riporta in Alto Adige Giorgini proprio dalla Juve Stabia. L’operazione per il difensore si concretizza attraverso il pagamento di 1,2 milioni di euro.

Sul fronte Empoli, invece, è ufficiale l’arrivo di Cauz dal Modena e si avvicina anche Pietrangeli, in uscita dal Südtirol.

Avellino, idea Depaoli. D’Andrea verso Cesena

Gli ultimi movimenti riguardano Cesena e Avellino. D’Andrea, di proprietà del Sassuolo, è diretto verso il club romagnolo.

L’Avellino guarda invece alla Sampdoria per rinforzare la fascia. Come riporta ancora la Gazzetta dello Sport, il club irpino sta pensando a Depaoli come possibile innesto.

Il protagonista delle prossime ore potrebbe però essere soprattutto il Pisa: la società nerazzurra vuole chiudere Correia e, contemporaneamente, provare a completare un doppio colpo in attacco con Pittarello e Petagna.