Gazzetta dello Sport: “Serie B, mercato: Pisa all’assalto di Correia, Pittarello e Petagna. Catanzaro su Ciervo e Giovane”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (137) giovane

Fine settimana potenzialmente decisivo per il Pisa, pronto ad accelerare su più fronti per consegnare a Paolo Bianco gli ultimi rinforzi. Le priorità riguardano il centrocampo e soprattutto l’attacco, reparto nel quale la società nerazzurra punta a inserire due nuovi centravanti.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo per la mediana resta Omar Correia della Juve Stabia. Il Pisa vuole provare a chiudere l’operazione per poi concentrare definitivamente gli sforzi sul reparto offensivo.


Pisa, Pittarello e Petagna per l’attacco

Il nome seguito ormai da giorni è quello di Filippo Pittarello. L’attaccante del Catanzaro resta in orbita nerazzurra, anche se tra le società deve ancora essere trovata l’intesa definitiva per arrivare alla chiusura dell’affare.

Parallelamente il Pisa ha presentato una proposta per Andrea Petagna, sia al Monza sia al giocatore. Nell’operazione potrebbe essere inserito anche Tourè come possibile contropartita.

La strategia appare chiara: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Pisa vuole portare alla corte di Bianco sia Pittarello sia Petagna. Soltanto nel caso in cui una delle due trattative dovesse arenarsi verrebbero prese concretamente in considerazione altre alternative.

Catanzaro, dopo Dorval occhi su Ciervo e Giovane

Il Catanzaro continua intanto la propria opera di ricostruzione. Dopo aver acquisito Dorval dal Bari, il direttore sportivo Polito ha individuato altri due possibili rinforzi.

Per il reparto offensivo piace Ciervo, di proprietà del Sassuolo e reduce dall’esperienza al Cesena. Un altro profilo seguito è Giovane dell’Atalanta, nell’ultima stagione al Palermo.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, si tratta di due piste sulle quali il Catanzaro sta lavorando per aggiungere nuove soluzioni alla rosa.

Verona, arriva Le Borgne e si lavora al ritorno di Dawidowicz

Giornata intensa anche per il Verona, che ha chiuso l’operazione Le Borgne. Il centrocampista arriva dal Como dopo aver trascorso l’ultima stagione all’Avellino.

L’Hellas ha inoltre intensificato i contatti per riportare a Verona Dawidowicz, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Rakow.

Aperto anche il dialogo con il Venezia per Lella. Il centrocampista potrebbe rientrare nell’operazione che coinvolge Montipò, altro fronte sul quale i due club stanno lavorando.

Juve Stabia, ufficiale Artioli. Giorgini torna al Südtirol

La Juve Stabia ha ufficializzato l’arrivo di Artioli, di proprietà del Mantova e reduce dall’esperienza al Bari.

Movimento importante anche per il Südtirol, che riporta in Alto Adige Giorgini proprio dalla Juve Stabia. L’operazione per il difensore si concretizza attraverso il pagamento di 1,2 milioni di euro.

Sul fronte Empoli, invece, è ufficiale l’arrivo di Cauz dal Modena e si avvicina anche Pietrangeli, in uscita dal Südtirol.

Avellino, idea Depaoli. D’Andrea verso Cesena

Gli ultimi movimenti riguardano Cesena e Avellino. D’Andrea, di proprietà del Sassuolo, è diretto verso il club romagnolo.

L’Avellino guarda invece alla Sampdoria per rinforzare la fascia. Come riporta ancora la Gazzetta dello Sport, il club irpino sta pensando a Depaoli come possibile innesto.

Il protagonista delle prossime ore potrebbe però essere soprattutto il Pisa: la società nerazzurra vuole chiudere Correia e, contemporaneamente, provare a completare un doppio colpo in attacco con Pittarello e Petagna.

Altre notizie

e05d7f2f13

Corriere dello Sport: “Mercato, Genoa su Ferguson. Vlahovic firma con il Besiktas, Atalanta: ufficiale Kristensen”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Serie B, mercato: Cremonese, ufficiale Elia. Juve Stabia su Bettella, l’Avellino tratta Depaoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
IMG_8192

UFFICIALE: Artioli è un nuovo giocatore della Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
9898ea568a554a44aa4ee35f0e1586e1-24286-oooz0000

Virtus Entella, accordo trovato con il Potenza per Lucas Felippe

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
io-ispirato-allo-stile-di-vita-di-ronaldo-sabato-la-posta-in-palio-e-altissima-vogliamo-dar-continuita-ai-successi (1)

Juve Stabia, in arrivo il palermitano Barranco: poi il prestito alla Vis Pesaro

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
b1f93281e247b45bbff64ccb4c92423f-13274-oooz0000

Juve Stabia, fatta per l’ex Palermo Davide Bettella

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
9400429_OBJ65914586_114568

Catanzaro-Mantova, duello per Capomaggio: nel mirino il centrocampista della Salernitana

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
14-e1739287910318

Modena, occhi su Folino: il difensore della Cremonese nel mirino

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
rispoli-le-lacrime-della-mamma-e-un-abbraccio-commovente_d_ilEjaeM

Südtirol, Rispoli nel mirino: sfida a Catanzaro e Padova

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
MEROLA-2

Cesena, accelerata decisiva per Merola del Pescara

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (14) brunori

Da Bari: “Brunori rifiuta i biancorossi: vuole restare in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
images (1)

Vicenza, tegola Rada: lesione al polpaccio

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026

Ultimissime

palermo venezia 0-0 serie B (137) giovane

Gazzetta dello Sport: “Serie B, mercato: Pisa all’assalto di Correia, Pittarello e Petagna. Catanzaro su Ciervo e Giovane”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (16) tifosi

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Lecce, il Barbera verso il pienone: attesi oltre 25 mila spettatori”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
e05d7f2f13

Corriere dello Sport: “Mercato, Genoa su Ferguson. Vlahovic firma con il Besiktas, Atalanta: ufficiale Kristensen”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Serie B, mercato: Cremonese, ufficiale Elia. Juve Stabia su Bettella, l’Avellino tratta Depaoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (8)

Corriere dello Sport: “Palermo, l’abbraccio dei tifosi e la rivoluzione di Inzaghi: una squadra senza undici fissi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026