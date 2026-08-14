Tuttosport: “Serie B, mercato: Pisa vicino a Correia e Pittarello, offerta per Petagna. Catanzaro in pole per Giovane”

Il Pisa prepara un’accelerata importante sul mercato e si avvicina sensibilmente a Omar Correia. Il centrocampista franco-senegalese della Juve Stabia, 26 anni, è uno dei pezzi pregiati della formazione campana e potrebbe presto diventare un nuovo rinforzo a disposizione di Paolo Bianco.

Come riferisce Tuttosport, la Juve Stabia valuta Correia circa 4 milioni di euro e punta a realizzare una plusvalenza significativa dopo l’investimento effettuato un anno fa. Il Pisa avrebbe ormai portato la propria proposta molto vicino alle richieste delle Vespe e la fumata bianca viene considerata imminente.





Pisa, Pittarello in pugno e offerta per Petagna

Il Pisa lavora contemporaneamente alla costruzione del nuovo reparto offensivo. I nerazzurri avrebbero ormai in pugno Filippo Pittarello, destinato a lasciare il Catanzaro.

Ma il club toscano non vuole fermarsi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, è stata formalizzata anche l’offerta per Andrea Petagna, centravanti del Monza che potrebbe lasciare il club brianzolo.

L’obiettivo del Pisa è quindi intervenire pesantemente sull’asse centrale della squadra, aggiungendo Correia in mediana e due nuovi riferimenti per il reparto avanzato.

Juve Stabia, Bettella per la difesa e assalto a Karic

La Juve Stabia si prepara intanto ad accogliere Davide Bettella dal Pescara. Il difensore, 26 anni, può vantare 123 presenze in Serie B, accompagnate da 4 reti e 3 assist.

Il club di Castellammare ha inoltre effettuato uno scatto importante per Nermin Karic, centrocampista svedese-bosniaco di 27 anni. Il giocatore era seguito soprattutto dal Catanzaro, ma adesso la Juve Stabia sarebbe passata in posizione di vantaggio.

È invece già ufficiale Federico Artioli, acquistato dal Mantova. Come sottolinea Tuttosport, il centrocampista arriva dopo aver maturato anche un’esperienza con il Bari.

Cesena, arriva D’Andrea. Si lavora per Ilic e Merola

Il Cesena prepara una serie di operazioni. È atteso l’arrivo di Luca D’Andrea dal Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’esterno offensivo ha già maturato esperienza in Serie B con Avellino, Brescia e Catanzaro.

Per la difesa i romagnoli lavorano invece su Mihajlo Ilic, centrale serbo del Bologna reduce dall’esperienza in prestito all’Anderlecht.

Il Cesena è inoltre vicino a Davide Merola, esterno offensivo che può lasciare il Pescara.

Cremonese, ufficiale Elia. Verona pensa al ritorno di Dawidowicz

La Cremonese ha ufficializzato l’acquisto di Salvatore Elia dall’Empoli. L’esterno destro arriva con un bagaglio importante di esperienza nel campionato cadetto: 158 presenze, 10 gol e 17 assist.

Il Verona, invece, valuta il possibile ritorno di Pawel Dawidowicz. Il difensore polacco, molto legato all’ambiente gialloblù dopo la lunga esperienza dal 2018 al 2025, è attualmente svincolato dopo la parentesi al Rakow. Sul giocatore, riferisce Tuttosport, ci sarebbe anche il Watford.

Empoli, preso Cauz. Entella vicina a Ghiglione

L’Empoli ha ufficializzato Cristian Cauz, difensore di 29 anni rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza al Modena.

L’Entella è invece molto vicina a Paolo Ghiglione, terzino destro di proprietà della Salernitana e reduce dalla stagione al Padova. Il laterale porta con sé anche un’importante esperienza in Serie A, dove ha totalizzato 85 presenze, 2 reti e 12 assist.

Catanzaro, Giovane diventa l’obiettivo principale

Il Catanzaro continua a lavorare per ricostruire la rosa dopo le diverse operazioni delle ultime settimane. Il club calabrese sarebbe adesso in pole position per Samuel Giovane, centrocampista rientrato all’Atalanta dopo il prestito al Palermo.

Nel frattempo è diventato ufficiale l’arrivo di Mehdi Dorval dal Bari. Il terzino sinistro ha sottoscritto un contratto triennale.

Come evidenzia ancora Tuttosport, si muove anche il Modena, interessato a Francesco Folino della Cremonese, mentre la Carrarese ha definito per circa 1,5 milioni l’acquisto del giovane difensore David Vujevic dallo Zurigo.

Il mercato cadetto entra così nella fase decisiva, con il Pisa tra le società più attive: Correia è sempre più vicino, Pittarello appare ormai indirizzato verso la Toscana e sul tavolo resta anche l’operazione Petagna.