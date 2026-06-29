Mantova, in arrivo Chinetti dal Como

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Il Mantova continua a lavorare sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, il club biancorosso sarebbe infatti vicino a chiudere l’operazione per Federico Chinetti, esterno offensivo classe 2005 di proprietà del Como.

Per Chinetti si tratterebbe di una nuova opportunità di crescita dopo il percorso nel settore giovanile lariano. Il Mantova punta sul talento del classe 2005 per aggiungere qualità e freschezza al proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione di Serie B.


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