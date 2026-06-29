Cremonese, Audero ai saluti: il portiere non rientra nei piani del club

L’avventura di Emil Audero con la Cremonese è destinata a concludersi dopo una sola stagione. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, l’ex Palermo non rientrerebbe più nei piani tecnici del club grigiorosso e lascerà la squadra nel corso di questa sessione di mercato.





La società starebbe quindi valutando nuove soluzioni tra i pali, mentre Audero si prepara a cercare una nuova destinazione per proseguire la propria carriera. Dopo aver difeso la porta della Cremonese nell’ultima stagione di Serie A, l’estremo difensore è pronto a voltare pagina e nelle prossime settimane potrebbero emergere le prime pretendenti interessate al suo cartellino.