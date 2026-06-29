Cristian Cauz verso una nuova avventura in Serie B: due club sulle sue tracce

Archiviata l’esperienza con il Modena, Cristian Cauz è pronto a rimettersi in gioco e potrebbe farlo ancora in Serie B. Il difensore classe 1996, rimasto svincolato, rappresenta un’opportunità interessante sul mercato grazie all’esperienza maturata nelle ultime stagioni.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, i primi club ad aver manifestato interesse per il centrale sarebbero Sudtirol e Carrarese. Entrambe le società sarebbero alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato e vedrebbero in Cauz il profilo ideale: un giocatore affidabile, con un buon bagaglio di esperienza e ancora nel pieno della maturità calcistica.



