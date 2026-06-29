Empoli, interesse del Bari per Ceesay

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
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Mentre prosegue la programmazione in vista della prossima stagione, l’Empoli valuta anche la posizione dei giocatori presenti in rosa. Tra questi c’è Joseph Ceesay, esterno classe 1998 che avrebbe attirato l’interesse del Bari.

Secondo quanto riportato da PianetaEmpoli.it, il club pugliese avrebbe avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore, considerato uno dei profili monitorati per rinforzare la squadra in vista del campionato di Serie C.


Al momento, però, non sarebbe stata avviata alcuna trattativa tra le due società. Ceesay, infatti, non rientra tra i giocatori che l’Empoli considera cedibili, con il club azzurro ancora impegnato nella definizione della rosa per la prossima stagione.

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