Pisa, UFFICIALE: Lind ceduta al Nordsjælland
Prosegue il mercato in uscita del Pisa. Il club toscano ha ufficializzato, attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, la cessione a titolo definitivo di Alexander Lind al Nordsjælland, club con il quale aveva già disputato la scorsa stagione.
Questo il comunicato del club:
“Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo definitivo il calciatore Alexander Lind alla Società Football Club Nordsjælland (Danimarca) Ad Alexander rivolgiamo il ringraziamento per i traguardi raggiunti insieme e i nostri migliori auspici per il prosieguo della carriera”