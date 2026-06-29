Pisa, UFFICIALE: Lind ceduta al Nordsjælland

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
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Prosegue il mercato in uscita del Pisa. Il club toscano ha ufficializzato, attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, la cessione a titolo definitivo di Alexander Lind al Nordsjælland, club con il quale aveva già disputato la scorsa stagione.

Questo il comunicato del club:


“Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo definitivo il calciatore Alexander Lind alla Società Football Club Nordsjælland (Danimarca) Ad Alexander rivolgiamo il ringraziamento per i traguardi raggiunti insieme e i nostri migliori auspici per il prosieguo della carriera”

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