Hellas Verona, UFFICIALE: Lambourde ceduto al Servette
Si muove il mercato in uscita in casa Hellas Verona. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club veneto ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo al Servette dell’attaccante Mathis Lambourde. I gialloblù manterranno una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.
Questo il comunicato del club:
“Verona – Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Servette Football Club Genève 1890 – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Mathis Lambourde. L’Hellas Verona FC mantiene una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Il Club gialloblù saluta e ringrazia Mathis, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”.