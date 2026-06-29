Hellas Verona, UFFICIALE: Lambourde ceduto al Servette

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
lambourde

Si muove il mercato in uscita in casa Hellas Verona. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club veneto ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo al Servette dell’attaccante Mathis Lambourde. I gialloblù manterranno una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.

Questo il comunicato del club:


“Verona – Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Servette Football Club Genève 1890 – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Mathis Lambourde. L’Hellas Verona FC mantiene una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Il Club gialloblù saluta e ringrazia Mathis, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”.

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