Hellas Verona, svolta tra i pali: Leali vicino, Montipò verso l’addio

L’Hellas Verona è vicino a definire il primo rinforzo per la porta in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, Nicola Leali, in scadenza di contratto con il Genoa, ha infatti raggiunto un accordo di massima con il club scaligero per un’intesa biennale.

Prima della firma resta da attendere la naturale scadenza dell’opzione di rinnovo esercitabile dal Genoa, ma, salvo imprevisti, l’affare dovrebbe essere formalizzato nel giro di pochi giorni. L’arrivo del portiere classe 1993 rappresenterebbe l’inizio di un nuovo ciclo tra i pali del Verona. Dopo cinque stagioni, infatti, Lorenzo Montipò è destinato a salutare i gialloblù, con cui ha collezionato 184 presenze. L’estremo difensore è ancora legato al club da un contratto valido fino al 2028, ma il suo percorso sembra ormai arrivato ai titoli di coda.



