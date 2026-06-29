Monza, UFFICIALE: Ivan Juric è il nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
juric-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Juric/ fonte Lapresse- ilovepalermocalcio.com

Dopo la fine del rapporto lavorativo con Paolo Bianco, fresco di promozione in Serie A, il Monza scelto il suo nuovo allenatore. Attraverso una nota sui propri canali, i brianzoli hanno ufficializzato l’arrivo in panchina di Ivan Juric, che torna ad allenatore. Il tecnico ha risolto la situazione contrattuale con l’Atalanta ed è adesso pronto per questa nuova avventura nel massimo campionato italiano.

Questa la nota del club:


AC Monza comunica che dal 1 luglio 2026 Ivan Juric sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa. Nato a Spalato il 25 agosto 1975, da calciatore veste le maglie di Hajduk Spalato, Siviglia, Albacete, Crotone e Genoa. Dopo le esperienze da assistente tecnico e allenatore in seconda con Inter e Palermo e dopo aver guidato la Primavera del Genoa, nel 2014-15 esordisce come primo allenatore al Mantova in Serie C. Nella stagione successiva, alla sua prima panchina in Serie B, conduce il Crotone a una storica prima Promozione in Serie A. Nell’estate 2016 torna al Genoa e debutta in Serie A come allenatore, centrando a fine stagione l’obiettivo salvezza. La sua esperienza in Liguria finisce nel 2019, quando viene scelto dall’Hellas Verona. Splendida la sua avventura in gialloblu, con un nono e un decimo posto conquistati in Serie A, mostrando un gioco brillante e divertente che fa sognare i tifosi. Nell’estate 2021 si trasferisce sulla sponda granata di Torino, dove rimane per tre stagioni confermando le sue qualità e guadagnandosi la chiamata della Roma. Dopo aver allenato i giallorossi, intraprende una nuova esperienza in Inghilterra alla guida del Southampton prima di tornare in Italia, all’Atalanta. Con i bergamaschi arricchisce ulteriormente il proprio curriculum, debuttando in Champions League dove colleziona quattro panchine. Allenatore di grande carisma ed esperienza, capace di portare alle sue squadre intensità e un gioco aggressivo e spregiudicato, Juric è pronto ora per una nuova emozionante avventura in Serie A col Monza. Benvenuto Mister!

Altre notizie

154000799-f6244218-018f-491e-930b-c4495f71b439

Sampdoria, in arrivo Gartenmann e Joao Carvalho

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (9) pierozzi moreo

Palermo, continua il pressing per Moreo: il Pisa prova a trattenerlo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
inzaghi gardini mirri osti (16)

Tuttosport: “Palermo, rilancio per Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
palermo catanzaro 3-2 (143) bereszynski

Gazzetta dello Sport: “Serie B, affari a parametro zero. La lista degli svincolati”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
Screenshot 2026-06-29 080608

Gazzetta dello Sport: “Il Verona si accende”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato entra nel vivo: Luvumbo resta la priorità”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (76) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, il 4-2-3-1 prende forma: il mercato seguirà le idee di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
walter-sabatini-690x362

Corriere dello Sport: “Sabatini: «La Nazionale deve diventare un club. Serve un amore folle per la maglia azzurra»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (131) pallone

Corriere dello Sport: “Serie B, mercato senza sosta: Moncini al Vicenza, Pisa protagonista e Modena rivoluziona la rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
corona

Corriere dello Sport: “Palermo, occhi sugli under: da Luvumbo a Corona, il mercato entra nel vivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
palermo pescara 5-0 (135) brunori

Corriere dello Sport: “Palermo, fuori Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
piccinini-1

Piccinini svela il retroscena su Inzaghi: «È un maniaco dei dettagli»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026

Ultimissime

juric-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Monza, UFFICIALE: Ivan Juric è il nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
154000799-f6244218-018f-491e-930b-c4495f71b439

Sampdoria, in arrivo Gartenmann e Joao Carvalho

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
Screenshot 2026-06-29 111205

Palermo, Etihad Airways è il nuovo Official Airline Partner: svelato anche un dettaglio della nuova maglia Puma

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (9) pierozzi moreo

Palermo, continua il pressing per Moreo: il Pisa prova a trattenerlo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
Screenshot 2026-06-29 092816

Pierozzi si gode la Colombia: relax e mare prima del raduno del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026