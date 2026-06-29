Sampdoria, in arrivo Gartenmann e Joao Carvalho

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
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In vista del prossimo campionato di Serie B, si muove sul mercato la Sampdoria per rinforzare la rosa a disposizione di mister Corradi, con l’obiettivo di lottare per la promozione in Serie A.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, i blucerchiati sarebbero pronti a chiudere il primo colpo di questa sessione di calciomercato, con Stefan Gartenmann in dirittura di arrivo. Il difensore, classe 1997, è attualmente svincolato dopo l’esperienza al Ferencvaros: dopo le visite mediche sarà pronto a firmare un contratto con scadenza 30 giugno 2028.


Tra i profili seguiti dalla dirigenza ligure c’è anche Joao Carvalho. Il trequartista portoghese è attualmente in forze all’Estoril, con cui nella scorsa stagione ha collezionato 6 gol e 12 assist. Sotto osservazione anche alcuni dei protagonisti della scorsa Serie B: tra questi figurano Pierini, Viti e Martinelli, quest’ultimo già allenato da Corradi nelle nazionali giovanili.

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