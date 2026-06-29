Palermo, Etihad Airways è il nuovo Official Airline Partner: svelato anche un dettaglio della nuova maglia Puma

Il Palermo ha annunciato ufficialmente una nuova e prestigiosa partnership commerciale in vista della stagione 2026/27. Attraverso i propri canali social, il club rosanero ha comunicato che Etihad Airways sarà il nuovo Official Airline Partner della società.

L’accordo prevede anche la presenza del marchio della compagnia aerea emiratina sul retro delle nuove maglie Puma che accompagneranno il Palermo nella stagione 2026/27.





Nel video pubblicato dal club arriva anche un piccolo spoiler della nuova divisa: viene infatti mostrata una porzione della maglia, sulla quale campeggia il logo Etihad Airways, offrendo ai tifosi una prima anticipazione del kit che sarà realizzato da Puma.

Il post pubblicato dal Palermo recita: «Si vola ✈️ Il nostro nuovo Official Airline Partner @etihad sarà presente nel back delle maglie della stagione 2026/27 🤝🩷🖤».

L’annuncio rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita del club, che continua a rafforzare il proprio brand anche attraverso partnership internazionali in vista della nuova stagione.