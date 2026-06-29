Palermo, continua il pressing per Moreo: il Pisa prova a trattenerlo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (9) pierozzi moreo

Il Palermo non molla la pista che porta a Stefano Moreo. Come racconta Michele Bufalino su Sestaporta.news, il club rosanero continua a lavorare per cercare di convincere l’attaccante del Pisa a sposare il progetto tecnico di Filippo Inzaghi in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Michele Bufalino su Sestaporta.news, l’interesse del Palermo per Moreo non è una novità. Già lo scorso 10 giugno era emersa la volontà della società rosanero di riportare l’attaccante alla corte di Inzaghi, tecnico che lo conosce molto bene e che lo considera un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo.


Come evidenzia ancora Michele Bufalino su Sestaporta.news, nelle ultime settimane il Pisa si è mosso concretamente per cercare di convincere il giocatore a restare, soprattutto dopo che lo stesso Moreo, al termine del campionato, aveva rinviato ogni discorso legato al proprio futuro.

Sempre secondo Michele Bufalino di Sestaporta.news, il centravanti prenderebbe in considerazione soprattutto un’eventuale proposta dalla Serie A. Per quanto riguarda il Palermo, invece, la trattativa dipenderà da una serie di fattori ancora da definire.

Infine, Michele Bufalino su Sestaporta.news sottolinea come il Pisa non abbia alcuna intenzione di cedere Moreo a una diretta concorrente del campionato di Serie B, elemento che rende la trattativa particolarmente complessa per il club rosanero.

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