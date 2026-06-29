Pierozzi si gode la Colombia: relax e mare prima del raduno del Palermo
Ancora qualche giorno di relax prima di tornare a concentrarsi sulla nuova stagione. Niccolò Pierozzi sta trascorrendo le vacanze in Colombia, come mostrano le immagini pubblicate sul proprio profilo Instagram.
Il difensore del Palermo ha condiviso alcuni scatti che lo ritraggono su una spiaggia caraibica insieme alla compagna, alternando momenti di relax a passeggiate sul litorale. In un altro scatto, Pierozzi si immortala con una macchina fotografica mentre cattura i panorami della costa colombiana.
Ad accompagnare il post, il terzino rosanero ha scritto «Ay Vamos! co 🌴», confermando la meta scelta per le vacanze estive.
Terminate le ferie, Pierozzi si metterà a disposizione di Filippo Inzaghi in vista del raduno e del successivo ritiro di Santa Cristina Val Gardena, dove il Palermo inizierà a preparare la stagione 2026/27 con l’obiettivo di conquistare la promozione in Serie A.