Tuttosport: “Palermo, rilancio per Trimboli”
Il Palermo continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Come riferisce Tuttosport, il club rosanero è tornato con decisione su Simone Trimboli, centrocampista classe 2002 del Mantova, uno dei profili seguiti per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Palermo avrebbe effettuato un nuovo rilancio per il centrocampista, che piace anche al Sudtirol. Il club altoatesino, infatti, continua a seguire il giocatore, considerato un elemento ideale per il sistema di gioco di Fabrizio Possanzini, rendendo la corsa al mediano particolarmente aperta.
Come evidenzia ancora Tuttosport, la dirigenza rosanero lavora anche per individuare il vice di Joronen. Tra i nomi finiti sul taccuino del direttore sportivo Carlo Osti c’è Samuel Pizzignacco, portiere classe 2001 che potrebbe lasciare il Monza nel corso di questa sessione di mercato.
Nel consueto punto sul mercato della Serie B, Tuttosport riferisce inoltre che il Cesena è ormai pronto ad affidare la propria panchina ad Alessandro Diamanti, mentre il Verona ha definito l’arrivo del portiere Nicola Leali dal Genoa con un contratto biennale.
Sempre secondo Tuttosport, il Catanzaro si avvicina al difensore Nicolò Postiglione ed è sulle tracce dell’esterno Antonio Candela dello Spezia. Il Benevento insiste invece per Francesco Ruocco del Mantova e accoglie Emanuele Schimmenti dal Potenza, mentre il Sudtirol valuta Lorenzo Crisetig, in scadenza di contratto con il Padova.