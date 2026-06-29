Gazzetta dello Sport: “Serie B, affari a parametro zero. La lista degli svincolati”

Massimo Coda è il nome più prestigioso tra gli svincolati che animeranno il mercato di Serie B nelle prossime settimane. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il bomber campano si libererà ufficialmente dalla Sampdoria e, nonostante i 37 anni, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Forte del record di 144 reti nel campionato cadetto, l’attaccante vuole continuare a giocare in Serie B, torneo di cui è stato due volte capocannoniere e nel quale punta a raggiungere un nuovo traguardo personale: quota 160 gol.

Il mercato degli svincolati ha già regalato un primo affare importante. La Gazzetta dello Sport evidenzia infatti come Ettore Gliozzi abbia già trovato una nuova sistemazione, trasferendosi al Mantova dopo aver chiuso l’esperienza con il Modena. L’attaccante arriva dalla stagione più prolifica della sua carriera, conclusa con 11 reti complessive.





Anche a centrocampo non mancano le occasioni. Secondo la Gazzetta dello Sport, uno dei profili più interessanti è Marius Marin, che dopo otto stagioni lascia il Pisa. Il centrocampista romeno sembrava vicino a un trasferimento in Spagna, ma la trattativa non è andata a buon fine e adesso diversi club di Serie B osservano la situazione, con la Sampdoria tra le società maggiormente interessate.

Sempre in cabina di regia, un altro nome destinato ad animare il mercato è quello di Giuseppe Leone. Il playmaker della Juve Stabia, cresciuto nel settore giovanile della Juventus e laureato in Economia aziendale, è reduce da due ottime stagioni in Campania e potrebbe cambiare maglia. Come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, il Pisa sembra essere la società più avanti nella corsa al centrocampista, grazie a una proposta di contratto triennale.

Tra gli altri svincolati di lusso figura anche Riccardo Marchizza, che non rinnoverà con il Frosinone dopo la promozione in Serie A. Sul laterale sinistro si sono già mossi Sampdoria e Vicenza. Nella lista dei giocatori liberi rientrano inoltre Simone Bastoni e Gaetano Castrovilli, entrambi in uscita dal Cesena, Grégoire Defrel che lascia il Modena, i portieri Marco Festa e Lorenzo Andrenacci dal Mantova e Bereszynski, che conclude la sua esperienza al Palermo, dove invece è arrivato il rinnovo del portiere Jesse Joronen.

Tra le storie più significative raccontate dalla Gazzetta dello Sport c’è infine quella di Luca Caldirola. Il difensore era tornato al Benevento lo scorso gennaio, ripartendo dalla Serie D dopo aver già vestito la maglia giallorossa tra Serie A e Serie B dal 2018 al 2021. Le sue prestazioni gli hanno permesso di conquistare la conferma e il rinnovo di contratto appare ormai a un passo.