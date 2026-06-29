Gazzetta dello Sport: “Il Verona si accende”

Il Verona è ormai a un passo dall’abbracciare il suo nuovo portiere. Come racconta Matteo Fontana sulla Gazzetta dello Sport, l’Hellas ha raggiunto l’accordo con Nicola Leali, estremo difensore in scadenza di contratto con il Genoa, pronto a legarsi al club scaligero con un contratto biennale. Restano soltanto gli ultimi dettagli burocratici, legati all’opzione di rinnovo ancora nelle mani del Genoa fino a domani, ma salvo sorprese Leali diventerà ufficialmente un nuovo giocatore gialloblù.

L’operazione si inserisce in una strategia di mercato ben definita. Matteo Fontana sulla Gazzetta dello Sport spiega come il direttore sportivo Sean Sogliano stia lavorando su un doppio binario: mantenere in equilibrio i conti dopo la retrocessione e, allo stesso tempo, costruire una squadra competitiva per puntare immediatamente al ritorno in Serie A, seguendo le linee guida imposte dalla proprietà Presidio Investors.





Sul fronte delle uscite, il Verona è pronto a realizzare una significativa plusvalenza con la cessione di Armel Bella-Kotchap al Venezia per circa 10 milioni di euro. Il difensore tedesco era stato riscattato dal Southampton per 4,5 milioni nella sessione invernale, permettendo così al club scaligero di generare un’importante entrata. In uscita anche Mathis Lambourde, reduce dal prestito alla Reggiana, destinato al Servette per 2,5 milioni di euro, con il Verona che manterrà una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

Come evidenzia ancora Matteo Fontana sulla Gazzetta dello Sport, il club si è già mosso anche in entrata ufficializzando il centrocampista svizzero Leorat Bega, arrivato a parametro zero dallo Stade Nyonnais e legato all’Hellas da un contratto triennale. Sempre con il Venezia è inoltre in fase avanzata la trattativa per il difensore lussemburghese Seid Korac, reduce dalla promozione conquistata con la formazione lagunare. L’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di circa due milioni di euro, con il centrale destinato a inserirsi nella difesa a quattro che sarà uno dei punti fermi tattici della squadra guidata da Marco Baroni.

La scelta di Leali nasce anche dalla volontà del portiere, assistito dall’agente Graziano Battistini, di intraprendere una nuova avventura dopo tre stagioni al Genoa. Matteo Fontana, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ricorda come il classe 1993 abbia collezionato 61 presenze con la maglia rossoblù, lavorando con Alberto Gilardino, Patrick Vieira e Daniele De Rossi e conquistando nella seconda stagione il posto da titolare.

L’arrivo di Leali apre inevitabilmente le porte all’addio di Lorenzo Montipò, portiere del Verona dal 2021 e protagonista di 184 presenze con la maglia dell’Hellas. Nonostante il recente rinnovo fino al 2028, il club è pronto a valutare le offerte che possano soddisfare sia la società sia il giocatore. Dopo cinque stagioni, dunque, il Verona si prepara a voltare pagina tra i pali, affidandosi all’esperienza di Nicola Leali per inaugurare un nuovo ciclo tecnico.