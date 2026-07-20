Palermo Ladies Open, Abbagnato: «L’esperienza negli Usa mi ha fatto crescere. Ora voglio sfruttare questa occasione»

Il percorso di crescita di Anastasia Abbagnato passa anche dagli Stati Uniti. La tennista palermitana, beneficiaria di una wild card per il tabellone principale della 37ª edizione dei Palermo Ladies Open, ha raccontato come l’esperienza vissuta in Texas abbia contribuito alla sua maturazione tecnica e personale.

La ventiduenne, attualmente numero 498 del ranking WTA, ha trascorso un periodo di allenamento dopo l’approdo all’University of Texas, confrontandosi con una superficie diversa rispetto a quella abituale.





«L’esperienza in Texas mi ha arricchito tantissimo, è stata molto formativa e nei prossimi mesi tornerò lì. Giocare sul cemento mi ha portato ad adattare il mio tennis: ho dovuto cambiare le traiettorie, lavorare sugli spostamenti e rimodulare il mio gioco».

Un percorso che le ha permesso di individuare anche gli aspetti sui quali continuare a migliorare.

«Dal punto di vista tecnico voglio crescere soprattutto in risposta. Devo migliorare anche nella fase difensiva e negli spostamenti laterali».

La wild card per il torneo del Country Time Club è stata una piacevole sorpresa.

«Sono davvero felice di aver ricevuto questa wild card. Non me l’aspettavo, perché mi stavo preparando a disputare le qualificazioni. La considero un bellissimo segnale di fiducia».

All’esordio nel tabellone principale, Abbagnato sarà chiamata ad affrontare una sfida impegnativa contro la francese Clara Burel, ex numero 45 del mondo e reduce dai quarti di finale del WTA 250 di Iași, ma la palermitana punta anche sulla spinta del pubblico di casa.

«Con i miei allenatori stiamo lavorando per arrivare preparati al meglio. So che verranno in tanti a sostenermi e spero di vedere il Campo Centrale pieno: mi aspetto almeno mille persone».

Parallelamente al singolare, il doppio continua a occupare un ruolo importante nella sua crescita. Attualmente numero 252 del ranking mondiale di specialità, con un best ranking di 188, Abbagnato considera questa disciplina fondamentale.

«Mi piace tantissimo. Mi piace servire forte e questo permette alla mia compagna di coprire meglio il campo. Il doppio mi dà tanta fiducia e, quando entro in campo, penso di poter vincere contro chiunque».

Ai Palermo Ladies Open giocherà in coppia con la siciliana Miriana Tona, con cui ha già conquistato un titolo a Santa Margherita di Pula.

«Con Miriana ci troviamo davvero bene in campo e abbiamo già vinto un torneo insieme».

Tra i ricordi più prestigiosi della sua carriera c’è anche il successo ottenuto agli Internazionali d’Italia contro Linda Nosková, oggi vincitrice di Wimbledon.

«A Roma ho battuto anche Linda Nosková. Lei giocava con Lucia Bronzetti, mentre io ero in coppia con Aurora Zantedeschi».

Per la tennista palermitana, il torneo di casa rappresenta un appuntamento speciale.

«Sono davvero felice e spero di sfruttare al massimo questa opportunità. È il mio secondo WTA 125 dopo i quarti di finale raggiunti lo scorso anno agli Internazionali della Calabria».