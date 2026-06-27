Giornale di Sicilia: “Corona incontra Fiorelli. Il ciclista: «Il Palermo andrà in Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 27, 2026
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Un incontro tra due sportivi palermitani accomunati dall’amore per la propria città. Come racconta il Giornale di Sicilia, l’attaccante rosanero Giacomo Corona e il ciclista professionista Filippo Fiorelli, portacolori della Visma-Lease a Bike, si sono incontrati sui campi del Louis Ribolla, trascorrendo qualche momento insieme e scambiandosi le rispettive maglie.

Corona ha donato la maglia rosanero, mentre Fiorelli ha regalato quella della sua squadra, la Visma-Lease a Bike. Il ciclista siciliano è reduce dal primo successo ottenuto con il nuovo team, conquistando il Tro-Bro Léon a Lannilis, in Francia.


Al termine dell’incontro, Fiorelli ha raccontato le proprie sensazioni:

«È nato tutto per caso, ma abbiamo passato un po’ di tempo assieme. È stato un bell’incontro. Penso che Giacomo sia maturo e che possa prendersi delle soddisfazioni.»

Il corridore palermitano ha poi rivolto un pensiero anche alla squadra rosanero in vista della prossima stagione:

«Cosa farà il Palermo per la prossima stagione? Andrà in Serie A».

Un augurio e una previsione che i tifosi del Palermo sperano possano trasformarsi in realtà al termine del campionato.

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