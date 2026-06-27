Giornale di Sicilia: “Palermo, Joronen rinnova. Ora è caccia al vice, torna di moda Trimboli”

Il Palermo riparte da una certezza: Jesse Joronen. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il club rosanero ha ufficializzato il rinnovo del portiere finlandese, uno dei protagonisti dell’ultima stagione, e adesso concentra le proprie attenzioni sul mercato per completare la rosa di Filippo Inzaghi.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, Joronen ha firmato un contratto annuale con opzione automatica per un’altra stagione in caso di promozione in Serie A. Le parti avevano raggiunto l’intesa già da settimane, ma prima dell’annuncio ufficiale era necessario definire gli ultimi dettagli.





I segnali della permanenza del portiere erano evidenti da tempo: il Palermo non aveva mai cercato un nuovo numero uno e lo stesso Joronen aveva sempre manifestato il proprio attaccamento alla piazza, assumendosi anche le responsabilità nei momenti più difficili della passata stagione.

Dopo il rinnovo, il finlandese ha affidato ai social un messaggio rivolto ai tifosi: «Ci sono posti che entrano nella tua vita e la cambiano per sempre: Palermo è uno di questi. Da quando sono arrivato qui, questa città e questa gente sono diventate qualcosa di speciale. Per questo sono felice di continuare a indossare questi colori. Darò tutto me stesso, ogni giorno, per il Palermo e per questa meravigliosa città. Avanti insieme, forza Palermo».

Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Joronen ha anche registrato un video pubblicato dai canali ufficiali del club: «Ciao tifosi rosanero, volevo dirvi una cosa: ieri camminando nel bosco ho di nuovo visto un’aquila, che mi ha detto “anche la prossima stagione combatteremo insieme”. Forza Palermo». Un riferimento al curioso episodio raccontato durante la sua presentazione della scorsa estate.

Adesso il Palermo è al lavoro per individuare il vice Joronen. Alfred Gomis lascerà il club alla scadenza del contratto, mentre Sebastiano Desplanches è destinato a una nuova esperienza in prestito. Tra i profili valutati c’è Semuel Pizzignacco del Monza, nome emerso durante i dialoghi per il trasferimento di Hernani, anche se la dirigenza continua a monitorare altre soluzioni.

Infine, il quotidiano segnala anche il rinnovo della partnership tra il Palermo e Sicily by Car. L’azienda guidata da Tommaso Dragotto sarà ancora il Main Partner del club nella stagione 2026/27, comparendo sulle maglie della prima squadra maschile, della formazione femminile e di tutto il settore giovanile.